Избиение в Петрозаводске попало на камеру наблюдения

Инцидент случился ночью в пятницу в расширенном центре города.

На камеру наблюдения компании «Ситилинк» попало избиение человека на Комсомольском проспекте, возле пешеходного перехода у улицы Лизы Чайкиной.

Все произошло 27 сентября в 0.25 ночи. Судя по видео, пешеход ожидал включение разрешающего цвета на переходе, чтобы попасть на другую сторону проспекта. В этот момент по переходу к нему подошли двое. Неизвестно, что произошло между ними, однако подошедшие начали избивать человека, а после быстро ушли, оставив его лежать на тротуаре возле дороги.

Через несколько минут у лежащего человека остановились автомобили. Пострадавшему помогли встать. Какое-то время он отсиделся возле перехода, после самостоятельно смог покинуть место драки. Подробности инцидента уточняются.