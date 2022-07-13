Избиение женщины жителю Карелии обошлось в 20 тысяч рублей

Житель Беломорского района был оштрафован за избиение своей знакомой, сообщает районный суд.
По версии следствия, в Беломорском районе агрессивный мужчина, испытывая личную неприязнь, избил свою знакомую.
Он нанес ей более 10 ударов кулаком в грудь. Пострадавшая от побоев жительница Беломорска обратилась за помощью в полицию.
В ходе допроса беломорчанин дал признательные показания и раскаялся.
За причинение легкого вреда здоровью суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
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