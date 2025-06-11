Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании инцидента.

Избиением двухмесячного ребенка в Петрозаводске заинтересовался Следком России

Напомним, двухмесячная девочка была госпитализирована в больницу с сотрясением головного мозга. Это произошло накануне, 14 июня.

Напомним, подозреваемой в деле стала мать ребенка. По предварительным данным, женщина избила свою дочь, будучи пьяной. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку возбуждено уголовное дело. Сегодня для матери будет избрана мера пресечения.

Глава Следкома России затребовал доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.