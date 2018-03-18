Избиратели в Калевальском и Пряжинском районах проявляют наибольшую активность

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Наиболее активно идут на избирательные участки жители Калевальского и Пряжинского районов.
Об этом сообщает Информационно-ситуационный центр ЦИК Карелии.
Согласно данным на 12.00, явка на избирательные участки в Карелии составила 20,08 процентов. Этот показатель выше, чем на выборах главы государства в 2008 году, когда явка избирателей составляла около 17 процентов.
Более высокие показатели явки по сравнению с предыдущим и выборами в республиканском Центризбиркоме связали с активной информационной кампанией, проводившейся в течение месяца до дня голосования.
В списки избирателей в Карелии включены 515 571 человек.
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