Избиратели в Калевальском и Пряжинском районах проявляют наибольшую активность

Наиболее активно идут на избирательные участки жители Калевальского и Пряжинского районов.

Об этом сообщает Информационно-ситуационный центр ЦИК Карелии.

Согласно данным на 12.00, явка на избирательные участки в Карелии составила 20,08 процентов. Этот показатель выше, чем на выборах главы государства в 2008 году, когда явка избирателей составляла около 17 процентов.

Более высокие показатели явки по сравнению с предыдущим и выборами в республиканском Центризбиркоме связали с активной информационной кампанией, проводившейся в течение месяца до дня голосования.

В списки избирателей в Карелии включены 515 571 человек.