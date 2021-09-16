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Избирателям на выборах в Карелии выдают средства индивидуальной защиты – маски и перчатки, одноразовые ручки

Новости. Политика
10:53, 17 Сентября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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На выборах в Карелии соблюдаются все нормы санитарно-эпидемиологической безопасности.

Голосование на выборах в Карелии организовано с повышенными мерами санитарно-эпидемиологической безопасности, рассказали в Центризбиркоме республики.

Пришедшим проголосовать при необходимости выдают средства индивидуальной защиты – маски и перчатки, а также одноразовые ручки. При входе на участки избирателям замеряют температуру. Также предлагается антисептик и всех предупреждают о соблюдении социальной дистанции.

По завершении голосования в помещениях проводится дезинфекция, в течение дня проходит санитарная обработка контактных поверхностей.

Напомним, в Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет. Проголосовать можно в течение трех дней, 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-09-17 11:17:53
ГОСТ 12.4.011-89
"Средства индивидуальной защиты
2.1. Костюмы изолирующие:
пневмокостюмы;
гидроизолирующие костюмы;
скафандры.
2.2. Средства защиты органов дыхания:
противогазы;
респираторы;
самоспасатели;
пневмошлемы;
пневмомаски;
пневмокуртки."

Что из вышеперечисленного собираются раздавать на избирательных участках?
И о каких СИЗДП всё время говорят губернатор и полиция? То, что перечислено выше не применяется нигде, включая администрацию губернатора.
Кинокритик
2021-09-17 11:05:33
Щас схожу. Проголосую. Офф, сечешь за кого ? :)
Off
2021-09-17 11:17:08
Кинокритик/наташка ... ага . За жуликов и воров . )))
Гость
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