Избирателям на выборах в Карелии выдают средства индивидуальной защиты – маски и перчатки, одноразовые ручки

На выборах в Карелии соблюдаются все нормы санитарно-эпидемиологической безопасности.

Голосование на выборах в Карелии организовано с повышенными мерами санитарно-эпидемиологической безопасности, рассказали в Центризбиркоме республики.

Пришедшим проголосовать при необходимости выдают средства индивидуальной защиты – маски и перчатки, а также одноразовые ручки. При входе на участки избирателям замеряют температуру. Также предлагается антисептик и всех предупреждают о соблюдении социальной дистанции.

По завершении голосования в помещениях проводится дезинфекция, в течение дня проходит санитарная обработка контактных поверхностей.

Напомним, в Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет. Проголосовать можно в течение трех дней, 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00.