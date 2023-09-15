Избитую в Пудоже девочку переводят из местной больницы в другую клинику в Карелии

Девочка-подросток продолжит лечение в Петрозаводске.

Как сообщили «Столице на Онего» в Минздраве Карелии, девочку-подростка, которую минувшей недели избили сверстницы в Пудоже, направили из Пудожской ЦРБ в Детскую республиканскую больницу в Петрозаводске. Прибыть в столицу республики она должна сегодня, 18 сентября.

Напомним, кадры избиения девочки были на прошлой неделе распространены в сети. Ее жестоко избили сверстницы на городском стадионе в Пудоже.

Подросток смогла сама добраться до дома, но впоследствии обратилась в больницу. Проверку начала прокуратура республики, на место выехал детский омбудсмен Карелии.