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Избитый отцом до полусмерти младенец до сих пор находится в реанимации в больнице Петрозаводска

Новости. Общество
11:24, 12 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Минздрав Карелии рассказал о состоянии 4-месячного мальчика, которого жестоко избил отец.

"Младенец в реанимации, дышит самостоятельно", – рассказали "Столице на Онего" в  министерстве здравоохранения республики.

Ранее Следком сообщал, что в конце сентября 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми травмами головы младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу, где врачи борются за его жизнь.

Отец ребенка арестован, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, глава Карелии писал о том, что он ежедневно интересуется состоянием четырехмесячного малыша.

"Мальчик по-прежнему находится в палате ИТАР Детской республиканской больницы. Однако сегодня его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Положительную динамику врачи отмечают пока с осторожностью, но это дает надежду", – сообщал на прошлой неделе Парфенчиков.

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