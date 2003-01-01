Избитый подростком инвалид из Беломорска скончался в больнице

22-летний беломорчанин с инвалидностью, избитый подростком, умер после пребывания в коме.

Сегодня, 9 ноября, 22-летний беломорчанин с инвалидностью, находившийся в коме после жестокого избиения, скончался в Республиканской больнице имени В. А. Баранова. Смерть констатировали в 08:45, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в своём телеграм-канале.

— Жизнь сочетает крайности: любить людей, но быть равнодушным; творить добро и ждать зла; надеяться на лучшее, но ожидать худшего. Царствие Небесное, — написал он.

Напомним, 31 октября в полицию Беломорска позвонила местная жительница, которая сообщила, что её сыну прислали видео с избиением молодого человека. Участковый установил квартиру, запечатлённую на видеозаписи, и выехал на место происшествия. Подозреваемого быстро нашли и задержали — им оказался 15-летний подросток. Суд заключил его под стражу до 31 декабря 2025 года.

Инцидент получил широкий общественный резонанс после публикаций в социальных сетях. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Центральный аппарат Следственного комитета России возьмёт на контроль ход расследования.