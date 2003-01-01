Избившую двухмесячную дочь петрозаводчанку оставили под стражей

Сегодня, 11 августа, Петрозаводский суд продлил срок содержания под стражей женщине, которая ударила двухмесячную дочь.
Сегодня, 11 августа, Петрозаводский суд продлил содержание под стражей до 13 сентября 25-летней жительнице Петрозаводска. Напомним, она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней дочери.По итогам судебного заседания ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемой продлен срок содержания под стражей до 13 сентября, - сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Напомним, инцидент произошел 13 июня вечером в Октябрьском районе. По данным следствия, пьяная мать избила ребенка, потому что ей мешал плач. Утром 14 июня сожитель женщины вызвал скорую помощь. У девочки диагностировали сотрясение головного мозга. Добавим, что девочку поместили в Дом малютки, поскольку других родственников у ребенка нет.
Расследование уголовного дела находится на особом контроле у прокуратуры Карелии и Следственного комитета России.