Избран новый глава района в Карелии

Депутаты Кондопожского района единогласно проголосовали за новую кандидатуру.

Как сообщили в министерстве национально и региональной политики Карелии, 18 октября на заседании представительного органа Кондпожского района из числа депутатов был выбран новый глава муниципального образования.

Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру главы Кондопожского городского поселения Дмитрия Дерибина.

Перед депутатами выступил глава МинНаца Григорий Фандеев, пожелавший успехов в работе депутатам, а новому главе района — сохранения командной работы и эффективной реализации намеченных планов развития района.