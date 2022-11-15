Избран новый руководитель Пудожского района Карелии

Совет депутатов Пудожского района Карелии избрал на должность главы муниципалитета Алексея Зубова.

Ранее он возглавлял одно из сельских поселений района и был удостоен звания лауреата конкурса «Лидеры Карелии».

Об этом сообщили в правительстве республики.

Депутаты выбирали из двух кандидатов. Кроме Зубова, на этот пост претендовал предприниматель Максим Белобородов.

Их кандидатуры перед сессией прошли конкурсный отбор, в котором участвовали четыре претендента.

В состав конкурсной комиссии под председательством заместителя главы Карелии по внутренней политике Игоря Корсакова входили представители правительства республики, Законодательного собрания и депутаты местных советов