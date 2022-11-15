Избран новый руководитель Пудожского района Карелии

Совет депутатов Пудожского района Карелии избрал на должность главы муниципалитета Алексея Зубова.
Ранее он возглавлял одно из сельских поселений района и был удостоен звания лауреата конкурса «Лидеры Карелии».
Об этом сообщили в правительстве республики.
Депутаты выбирали из двух кандидатов. Кроме Зубова, на этот пост претендовал предприниматель Максим Белобородов.
Их кандидатуры перед сессией прошли конкурсный отбор, в котором участвовали четыре претендента.
В состав конкурсной комиссии под председательством заместителя главы Карелии по внутренней политике Игоря Корсакова входили представители правительства республики, Законодательного собрания и депутаты местных советов
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