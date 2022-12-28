Избыточная смертность в России приблизилась к 1000 человек в сутки  

Демограф Алексей Ракша оценил избыточную смертность — увеличение показателя по сравнению с ожидаемой смертностью.

«Избыточная смертность в РФ (грипп) приблизилась к 1000 человек в сутки. За декабрь умрёт примерно 168 тысяч, а за 2022 год — 1,911 млн, при этом родится 1,295–1,302 млн», — написал Ракша в своём Telegram-канале

Ранее Карелиястат опубликовал данные, согласно которым естественная убыль населения Карелии в 2021 году выросла в 1,7 раза .