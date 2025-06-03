Издана книга о детстве петрозаводчанки в немецком лагере

В Научной библиотеке ПетрГУ презентовали книгу «Нина и Валентина: трудное начало».

Это горькое повествование о жизни петрозаводчанки, в двухлетнем возрасте вместе с мамой, насильно вывезенной в немецкий рабочий лагерь в Гюнцбурге.

Работа над книгой тяжело далась ее героине, бывшей узнице концлагеря 83-летней Валентине Семеновне Михкиевой и автору Монике Тайль из немецкого Кельна. Получив книгу из рук Моники, Валентина Михкиева со словами «это для меня очень дорого», трогательно прижала ее к груди.

К идее написания книги Моника Тайль пришла, работая над предыдущей книгой «Геннес — один из многих», повествующей о жизни ее отца-военнопленного. Эрих Геннес находился в плену в Петрозаводске с 1945 по 1949 год. 5 лет назад Моника отправилась в Россию, чтобы изучать русский язык и пройти маршрутами своего отца. За первой поездкой в Петрозаводск последовала вторая, потом следующая…

О том, как она искала следы пребывания отца в Петрозаводске, о судьбоносных встречах, как познакомилась с бывшей малолетней узницей немецкого рабочего лагеря Валентиной Михкиевой и загорелась идеей написать книгу о ней и ее маме, читайте в нашем материале.