Издевательства над девушкой в Карелии закончились для любителя наркотиков условным сроком

Житель Костомукши, который избил и запер молодую женщину в комнате общежития, выслушал приговор, сообщили в Следкоме Карелии.

Суд в Костомукше признал 29-летнего горожанина виновным в незаконном лишении свободы с применением насилия.



Следствию и суду удалось доказать, что в июле мужчина под воздействием наркотика избил, а потом запер в комнате общежития 25-летнюю женщину. Он продержал ее взаперти на протяжении нескольких часов.



Благодаря тому, что потерпевшей удалось сообщить о преступлении своим знакомым, прибывшие сотрудники полиции освободили ее.







фото: © СУ СК РФ по РК

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Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы условно на 3,5 года с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу.