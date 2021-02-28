Издевательство: водовозка в Петрозаводске застряла в снегу – люди третьи сутки сидят без воды

В отдаленном микрорайоне Соломенное водовозка не может доехать до людей, так как дороги не чистят от снега.

В паблике "ТОС Соломенное" люди умоляют о помощи, бьют тревогу в соцсетях, так как на официальные заявления никто не реагирует – ситуация не меняется.

"Когда же закончится это издевательство? – спрашивают жители Соломенного. - Третий день без воды! У нас в Соломенном на улицах Скалистая, 9 января, Мебельная и Революционная осуществляется подвоз воды машиной, но снег не чистят, поэтому водовозка не может подъехать. В субботу застряла на улице Мебельной, в воскресенье в 15 часов прошел трактор, но чисткой снега это не назовешь: снял слой снега в 2 сантиметра и уехал. После его чистки машина снова застряла, но уже на улице 9 января".

Люди просят власти Карелии срочно решить их вопрос: они сидят без воды уже несколько суток.

"Звонки в "051" ничего не решают!" - сообщили авторы поста.