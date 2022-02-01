Изготовленная в Карелии пищевая добавка из шунгита получила гран-при на международной выставке

ООО «Надвоицкий завод ТДМ» завоевало Гран-при на Международной выставке животноводства, племенного дела и кормопроизводства «Agros Expo 2022» благодаря кормовой добавке из шунгита.

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Карелии.

Предприятие представило на выставке минеральный активатор пищеварения — адсорбент микотоксинов.

«Механизм действия инновационного препарата основан на уникальных свойствах шунгита, подвергнутого глубокой модификации. Регулярное применение кормовой добавки… оказывает комплексное влияние на организм высокопродуктивных животных», — пояснили в министерстве.

ООО «Надвоицкий завод ТДМ», созданное в 2019 году, занимается переработкой шунгита с применением инновационных технологий.

Модифицированный шунгит, состоящий из фракций аморфного углерода и кристаллического кремнезема, обладает высоким потенциалом в качестве базового компонента кормовых добавок.