Изготовленную Петром I в Марциальных водах люстру привезли из Эрмитажа в Петрозаводск

Эксперты Государственного Эрмитажа раскрыли тайну, которую более трёхсот лет хранила выточенная императором люстра.

Сегодня, 15 сентября, в Музее изобразительных искусств Карелии открылась выставка «Сделано Петром», центральным экспонатом которой стала люстра-паникадило (большой многоярусный светильник, висящий на цепях под куполом храма — прим. ред.), изготовленная российским императором Петром I. О тайне, которую более трёхсот лет хранил этот раритет, рассказал заведующий сектором «Зимний дворец Петра I» Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Сергей Нилов на пресс-конференции, посвящённой открытию программы «Дни Эрмитажа» в Петрозаводске.

— Мы привезли к вам люстру-паникадило, которая совсем недавно была отреставрирована. И во время её реставрации внутри был обнаружен автограф императора. Дело в том, что эту люстру он выточил на токарном станке в Марциальных водах в 1724 году. Изделие было выполнено из слоновой кости и чёрного дерева. Люстра — это, вообще, символ света, нечто божественное. У Петра I во всём были смыслы, символика. Ну, а то, что сегодня в Петрозаводск приехала люстра, сделанная здесь самим императором, основателем этого города, я считаю, очень значимый момент, — поделился он с журналистами.

Помимо этого, на стенах республиканского Музея изобразительных искусств были вывешены знаменитые портреты Петра I и его второй супруги Екатерины I, написанные французским художником Жан-Марком Натье в 1712 и 1717 годах.

— Вообще, наверное, это самые любимые самими императором и императрицей портреты. Пётр отмечал, что это действительно самый эффектный портрет его жены, и в пару он заказал у художника Натье в Париже свой портрет. Но тут ещё большая заслуга нашего замечательного реставратора Сергея Богданова. После реставрации портреты стали созвучны друг другу, до этого они очень отличались, — отметил Сергей Нилов.

Четвёртым экспонатом, привезённым в Карелию из Эрмитажа, стала работа известного русского гравёра Алексея Зубова «Свадьба Петра I и Екатерины I», изготовленная 19 февраля 1712 года в Санкт-Петербурге.

— Кстати, там можно видеть люстру, которую Пётр выточил к свадьбе в подарок своей второй жене. Вообще, надо сказать, царь любил делать подарки, изготовленные собственными руками. Всё-таки они дороже золота и алмазов, если сделаны руками самого правителя. Он любил дарить такие подарки своим подданным и монархам других государств, — рассказал заведующий «Зимним дворцом».

Напомним, «Дни Эрмитажа» (0+) — масштабная культурная программа, которая реализуется в столице Карелии впервые. Петрозаводчане смогут насладиться произведениями искусства первой четверти XVIII века из эрмитажной Галереи Петра Великого, посетить лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия. События развернутся сразу на трёх площадках города — в главном здании Музея ИЗО, музейном фондохранилище и пространстве «Арт-Проспект». Вход для граждан бесплатный.