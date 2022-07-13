ИЖС в Карелии выросло в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом

За свой счет и с помощью кредитов жители республики построили в 1,6 раза больше жилья, чем за соответствующий период 2021 года.
По данным Карелиястата, за полгода в Карелии введен в эксплуатацию 1071 частный дом общей площадью 114,8 тысяч кв. метров.
Доля индивидуального строительства от всех новых жилых построек составила 64,6%.
В 14 муниципальных районах республики показатели по вводу в эксплуатацию нового жилья были обеспечены только за счет ИЖС.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание