ИЖС в Карелии выросло в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом

За свой счет и с помощью кредитов жители республики построили в 1,6 раза больше жилья, чем за соответствующий период 2021 года.

По данным Карелиястата, за полгода в Карелии введен в эксплуатацию 1071 частный дом общей площадью 114,8 тысяч кв. метров.

Доля индивидуального строительства от всех новых жилых построек составила 64,6%.

В 14 муниципальных районах республики показатели по вводу в эксплуатацию нового жилья были обеспечены только за счет ИЖС.