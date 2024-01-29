Изящное дикое животное заметили на севере Карелии

Зверь попал в объектив фотокамеры автолюбителя-очевидца.
Фотографии, запечатлевшие косулю на севере Карелии, появились в паблике «Родной городишко Лоухи».
«Граждане, пожалуйста, осторожно едьте по объездной дороге на Лоушки», — написал в сети Николай Захаренко.
«В районе Южного переезда до подстанции можно встретить дикого животного», — уточнил автор поста.
«Не обижайте», — попросили в комментариях.
«Маленький совсем», «Красавчик», — делились впечатлениями пользователи сети.
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