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Новости. Экономика
13:27, 10 Апреля 2018

Изменение ставок по кредитам суд в Карелии признал незаконным

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Арбитражный суд республики признал незаконными условия типовых кредитных договоров, согласно которым банк имеет право в одностороннем порядке изменить ставку по кредитам.

Как пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии", это следует из материалов судебного разбирательства между карельским филиалом одного из банков и управлением Роспотребназора.
В кредитных договорах клиентов банка содержался пункт следующего содержания: "Банк имеет право вносить изменения и/или дополнения в Условия и/или тарифы банка… в том числе изменение процентной ставки и срока кредита…". Изменения условий и тарифов банка распространялись, в том числе, на ранее заключенные договоры.

 Подробнее читайте в материале издания.

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