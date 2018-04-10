Изменение ставок по кредитам суд в Карелии признал незаконным

Арбитражный суд республики признал незаконными условия типовых кредитных договоров, согласно которым банк имеет право в одностороннем порядке изменить ставку по кредитам.

Как пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии", это следует из материалов судебного разбирательства между карельским филиалом одного из банков и управлением Роспотребназора.

В кредитных договорах клиентов банка содержался пункт следующего содержания: "Банк имеет право вносить изменения и/или дополнения в Условия и/или тарифы банка… в том числе изменение процентной ставки и срока кредита…". Изменения условий и тарифов банка распространялись, в том числе, на ранее заключенные договоры.

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