Изменения в Генплане предусматривают новый статус части прибрежной зоны Петрозаводска

Проект изменений в Генеральном плане Петрозаводска предполагает благоустройство прибрежной зоны в районе набережной Варкауса — ее превратят в зону для отдыха и спорта.

Новый статус получит участок, на котором расположены бывшие промзоны. Он должен превратиться в продолжение Онежской набережной и состыковаться с уже благоустроенной территорией у жилого комплекса «Курс».

В администрации Петрозаводска заверили, что на указанном участке запрещено строительство жилья, он будет использоваться только для создания инфраструктура для спорта и отдыха.

Кроме того, изменения в Генеральном плане Петрозаводска предусматривают выделение множества участков для жилищной, общественно-деловой и промышленной застройки, вписанных в единую концепцию комплексного развития города.

Об этом читайте в статье «Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска.