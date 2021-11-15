Изменены сроки подачи заявок на благоустройство дворовых территорий в Петрозаводске

Прием документов на участие дворов в программе «Комфортная городская среда» в 2023 году завершится 1 апреля, сообщили в Петросовете.

В соответствии с постановлением правительства Карелия прием документов на участие дворовых территорий в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда») на 2023 год завершится 1 апреля 2022 года. Заявки в администрацию Петрозаводска, поданные после установленного срока, будут рассматриваться только на участие в программе в 2024 году. Изменения коснулись и дат согласования дизайн-проектов благоустройства дворов, новый срок окончания их утверждения – 1 августа, отметили в Петросовете.

- От лица депутатов Петрозаводского городского совета приглашаю всех неравнодушных граждан объединиться и подать заявку на участие в программе 2023 года. Опыт прошлых лет показывает, что «Комфортная городская среда» – реальный способ привести любимый двор в порядок, сделать его безопасным и современным. Со своей стороны депутатский корпус готов оказать горожанам необходимую консультативную поддержку. При возникновении любых организационных вопросов вы можете обратиться к депутатам по своему округу за помощью и получить необходимую информацию по правильному оформлению заявки,- подчеркнула председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис.

В горсовете напомнили, с 2017 года, за время реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», на территории столицы Карелии отремонтированы 263 двора. В 2022 году запланировано благоустройство ещё 35 дворов. В рамках установленного минимального перечня работ на территориях выполняется асфальтирование, установка новых скамеек, урн и освещения.