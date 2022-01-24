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Изменены сроки предоставления компенсации проезда к месту отдыха для пенсионеров Карелии

Новости. Общество
08:05, 25 Января 2022
фото: Столица на Онего

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Пенсионеры, лившиеся возможности съездить на отдых из-за пандемии, смогут воспользоваться своим правом в 2022 году.

Как рассказали в пресс-службе карельского отделения ПФР, в связи с ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции, многие неработающие пенсионеры, проживающие в республике, в 2020 году были вынуждены отложить поездки к месту отдыха. В результате они не воспользовались правом на компенсацию стоимости проезда.

«В связи с этим Пенсионным фондом было принято решение о переносе этого права с 2020 года на 2021 год с сохранением права на последующее получение компенсации в 2022 году. Это касается пенсионеров, которые воспользовались компенсацией стоимости проезда к месту отдыха в 2018 году и имели право на последующую компенсацию через два года, то есть в 2020 году», - говорится в сообщении Отделения Пенсионного фонда по Карелии.

Так, если пенсионер съездил в Сочи в 2018 году и в том же году получил компенсацию, он имел право на компенсацию в 2020 году, а затем в 2022 году. Однако из-за пандемии пенсионер не смог поехать на юг в 2020 году и воспользовался правом на компенсацию в 2021 году вместо 2020 года. Теперь этот человек может обратиться за компенсацией стоимости проезда и в 2022 году.

В ПФР напомнили, что право на компенсацию стоимости проезда имеют неработающие граждане, которые являются получателями страховой пенсии по старости или по инвалидности и проживают в районах Крайнего Севера или в местности, приравненной к Крайнему Северу. Компенсация положена один раз в два года.

Подать заявление на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха можно через сайт ПФР или в клиентской службе Фонда по предварительной записи.

Ранее сообщалось, Пенсионный фонд Карелии будет назначать более 30 мер соцподдержки вместо органов соцзащиты.

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