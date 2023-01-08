Изменилась схема движения транспорта перед школой в самом населенном районе Петрозаводска

На Древлянке ради безопасности детей с 9 января изменили схему движения.

В Госавтоинспекции Карелии напомнили, что сегодня, 9 января, изменилась схема движения транспорта на Древлянке. Со стороны школы № 43 на улице Попова — на участке между одноименным переулком и домом № 10 — запрещена остановка.

Ранее в ГИБДД уже предупреждали о предстоящих нововведениях.

Как уточнили в автоинспекции, изменение призвано повысить безопасность учеников, а также ситуацию на дороге в целом.