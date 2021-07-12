Изменилась схема движения в одном из районов Петрозаводска

На изменения в организации движения по набережной Варкауса обращают внимание в ГИБДД Петрозаводска.

В Госавтоинспекции Петрозаводска обращают внимание на новые изменения в организации движения на набережной Варкауса и улицы Ленинградской.

Изменено направление главное дороги на перекрестке набережной Варкауса и улицы Московская.

Запрещена остановка транспорта на на Ленинградской улице (от улицы Кирова до Октябрьского проспекта), на Октябрьском проспекте (от Ленинградской до Московской улиц), на Московской улице (от Октябрьского проспекта до набережной Варкауса) и на набережной Варкауса (от Московской до Ленинградской улиц). За невыполнение требований дорожных знаков предусмотрена эвакуация автомобилей.

Изменен режим работы светофора на пешеходном переходе через набережную Варкауса — теперь зеленый свет на обе проезжие части включается нажатием кнопки на одном светофоре.

Кроме того, ликвидирован пешеходный переход в районе дома № 1 по улице Ленинградской.

Напомним, схема движения в данном районе изменилась в связи с реконструкцией улицы Куйбышева.