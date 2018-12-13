Изменились правила любительского рыболовства

Госдума приняла в третьем чтении закон о любительском рыболовстве.

Документом устанавливается запрет на оборот жаберных сетей и вылов рыбы с помощью сетей. Исключения также сделаны для регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в которых рыбалка с помощью сетей может быть открыта в определенные периоды времени. Предусматривается, что каждая сеть должна будет получить индивидуальную маркировку и пройти регистрацию.

Кроме того, вводится понятие "суточной нормы" вылова – такая мера нацелена на сохранение рыбы в водоемах средней полосы.

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