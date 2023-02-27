Изменились правила проезда круговых перекрестков

С приходом весны в российском законодательстве начали действовать множество изменений, в том числе в ПДД.
1 марта в силу вступает множество изменений в законодательство РФ. Два из них касаются Правил дорожного движения.
Во-первых, модные электросамокаты, гироскутеры и другие дорожные гаджеты отныне признаны транспортными средствами и для них установлено ограничение скорости. Разгоняться можно только до 25 км/ч.
Другое важное изменение в ПДД касается проезда круговых перекрестков. Кто теперь главный на «кольце», знает проект «Жизнь и кошелек».
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