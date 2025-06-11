Изменились правила расчета среднего заработка в России

С 1 сентября 2025 года в России вводятся новые правила расчета среднего заработка для выплаты отпускных и выходных пособий.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте официальных документов.

Теперь средний месячный заработок будут определять путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце (примерно 21-22 дня). Для сотрудников со сменным графиком расчет переведут на часовую норму — средний заработок будут вычислять исходя из среднемесячного количества рабочих часов.

Важное изменение касается учета премий. В расчет войдут только те премиальные выплаты, которые начислены за фактически отработанное время. Годовые и квартальные премии, не привязанные к конкретным месяцам, могут исключить из расчета.

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.