Изменились сроки ремонта важной дороги в Прионежье Карелии

Ремонт автодороги Педасельга – Ладва Ветка планируют завершить к концу сентября, сообщили в Заксобрании Карелии.

Вице-спикер Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник посетила объекты транспортной инфраструктуры в Прионежском районе. В том числе, парламентарий осмотрела ремонтируемый участок автодороги «Педасельга – Ладва – Ветка» и ремонт мостов через реку Ивина и Шапша.



Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведутся работы в пределах Педасельги и на отрезке от Ладвы до Ладвы-Ветки.



«Это очень серьезный ремонт, который начался еще в 2020 году. Подрядчик ответственный, работы идут по графику. Стоимость работ колоссальная - более 500 млн рублей. На сегодняшний день техническая готовность объекта уже составляет почти 80%. Полностью планируют завершение работ по ремонту этих участков автомобильной дороги к 30 сентября этого года», - прокомментировала Ольга Шмаеник.



Моста в поселке Ладва через реку Ивина ранее приняли в собственность региона, деньги на проект ремонта выделили из республиканского бюджета. При этом в проектно-сметной документации не предусмотрели ремонт подходов к мосту, их не передали в госсобственность.



«Сейчас мы ожидаем, что местное самоуправление завершит процесс оформления этих участков в муниципальную собственность и потом сможет передать их в республике. После этого можно будет предусмотреть необходимые средства на ремонт моста в бюджете», - отметила Шмаеник.



Напомним, ранее сообщалось, что ремонт трассы «Педасельга – Ладва-Ветка» завершится в октябре 2023 года.