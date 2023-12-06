Изменилось расписание автобусов в один из городов Приладожья Карелии

На автовокзале Петрозаводска внесли корректировки в маршрут № 515 до Питкяранты.

Как рассказали администраторы сообщества автовокзала карельской столицы, с 7 декабря меняется расписание маршрута № 515 «Петрозаводск - Питкяранта».



Изменения инициировал перевозчик ИП Воронцов А.В.



Автобусы по этому маршруту будут отправляться из столицы Карелии не в 16.30, а на 15 минут раньше.



На автовокзале уточнили, что с перевозчиком можно связаться по электронной почте: voroncov26@yandex.ru.



Напомним, автовокзал в Петрозаводске после длительной реконструкции открыли 4 декабря.