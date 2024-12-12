Изменилось расписание нового автобуса, соединяющего Петрозаводск и Санкт-Петербург

Карелавтотранс сообщил об изменениях в расписании нового автобуса.

По сообщению перевозчика ООО «ФТК СОТРАНС», внесены изменения в расписание автобуса № 8466, курсирующего между Петрозаводском и Санкт-Петербургом через Сортавалу.

Как сообщалось ранее, автобус начнет свои рейсы 16 декабря. Но с 22 декабря автобус будет ходить только по пятницам и воскресеньям (вместо понедельника и пятницы, как заявляли раньше).