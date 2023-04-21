Изменился график отключения горячей воды в Петрозаводске

Ресурсоснабжающие организации начнут профилактические работы и модернизацию сетей 28 июня, сообщили в мэрии Петрозаводска
В Петрозаводске изменился график предстоящего отключения горячей воды.
Подачу коммунального ресурса ограничат с 10.00 28 июня до 10.00 13 июля в следующих районах: центр, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кукковка, Голиковка, Зарека, Древлянка, Перевалка, Сулажгора, Рыбка, Соломенное, Пески, Птицефабрика.
На Ключевой горячую воду отключат с 10.00 24 июля до 10.00 7 августа.
Сейчас ресурсоснабжающие организации готовятся к ежегодным испытаниям тепловых сетей.
Работы по профилактике, устранению повреждений и модернизации сетей начнутся 28 июня.
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