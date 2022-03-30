Изменился график работы пунктов пропуска в Карелии на границе с Финляндией

Режим работы трех пограничных пунктов пропуска в Карелии изменился с 27 марта.
Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Карелия.
МАПП «Вяртсиля» работает круглосуточно, «Люття» — 07.30 до 21.30, «Суоперя» — 09.00 до 20.00.
Как пояснили в погранслужбе, изменение режима связано с переходом Финляндии на летнее время.
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