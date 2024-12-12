Изменился тариф на междугородный автобус «Петрозаводск – Суоярви»

Новый тариф на междугородный автобус «Петрозаводск – Суоярви» вступит в силу с 20 декабря.

ГУП РК «Карелавтотранс» проинформировал пассажиров маршрута № 520 «Петрозаводск — Суоярви» о предстоящих изменениях в тарифах на проезд.

С 20 декабря 2024 года перевозчик ИП Воробьев А.А. вводит новые тарифы:

— До остановки «Эссойла»: 360 рублей 00 копеек.

— До остановки «Суоярви»: 550 рублей 00 копеек.

Сотрудники Карелавтотранс попросили пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок. Для уточнения деталей можно связаться с перевозчиком по электронной почте: andvorobiev2013@yandex.ru.