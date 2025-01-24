Изменился зимний график вывоза мусора в Кудаме и Лахте

Узнали, как будут вывозить мусор в Кудаме и Лахте зимой.

Администрация Эссойльского сельского поселения сообщила об изменении графика вывоза ТБО в зимний период для жителей поселка Кудама и деревни Лахта.

Согласно сообщению, опубликованному на странице администрации, вывоз мусора будет осуществляться два раза в месяц по понедельникам. Первый вывоз по новому графику состоится 3 февраля.