Планируются изменения графика и количества рейсов поездов на севере Карелии

Министерство транспорта Карелии планирует увеличить количество рейсов поездов пригородного сообщения между двумя районными центрами на севере республики — городом Кемь и поселком Лоухи.

Об этом сообщил глава Минтранса Сергей Щебекин на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Кемского района.

«По пожеланию граждан района министерством был проработан вопрос об изменении графика движения пригородных поездов Кемь-Лоухи. С учетом пожеланий предусмотрено курсирование поездов по выходным дням. Также в проект транспортного заказа на 2022 год включено увеличение количества пар поездов на данном направлении с 3 до 4 в неделю. Будем субсидировать эти маршруты из республиканского бюджета», — сказал Щебекин.