Изменится порядок подачи заявлений на получение накоплений умерших пенсионеров

С 30 января 2022 года вступят в силу изменения в законодательстве, которые дадут возможность подать заявление на получение средств пенсионных накоплений умерших в электронном виде.

Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Право на пенсиии умерших имеют их правопреемники. "Заявление о выплате средств пенсионных накоплений или заявление об отказе от получения средств пенсионных накоплений может быть представлено в форме электронного документа, который передается в [Пенсионный] фонд с использованием информационнно-телекоммуникационных сетей общего пользования", - сказано в документе. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".