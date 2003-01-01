Изменится расписание междугороднего автобуса из Петрозаводска

Пассажиров предупредили об изменениях в расписании Петрозаводского автовокзала.

С 1 сентября 2025 года изменится расписание автобусов по маршруту Петрозаводск — Олонец. Об этом сообщил Карелавтотранс.

Автобус № 519, который отправлялся из Петрозаводска в 18:15, теперь будет ходить три дня в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям. Изменения в расписании вносят по обращению перевозчика — компании «АТП» из Олонца.

Напомним, ранее сообщалось, что в Суоярви на маршруте «Петрозаводск – Суоярви» появилась новая остановка.