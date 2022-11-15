Изменится режим пунктов пропуска на границе с Финляндией на территории Карелии

График работы пунктов пропуска Суоперя и Люття на российско-финляндской границе в Карелии изменится с 1 января.

Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Карелия.

Международный автомобильный пункт пропуска Суоперя в Лоухском районе с 1 января по 25 марта будет работать с понедельника по пятницу в период с 09.00 до 16.00. В субботу и воскресенье он будет закрыт.

Для МАПП Люття в районе Костомукши с 1 января по 25 марта установлен режим работы с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, а с пятницы по воскресенье — с 09.00 до 20.00.

Железнодорожный грузопассажирский пункт пропуска Люття будут открывать с 09.00 до 18.00 на нерегулярной основе при возникновении необходимости международного сообщения.