Изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска

Администрация Петрозаводская объявила об изменении схемы движения транспорта на площади Кирова из-за соревнований спасателей.
С 8.00 1 апреля будет запрешен въезд на площадь с улицы Правды. Ограничение движения будет действовать до 18:00 2 апреля.
«Пешеходную зону организуют для обеспечения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий во время массовых мероприятий», — пояснили в мэрии.
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