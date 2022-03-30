Изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска

Администрация Петрозаводская объявила об изменении схемы движения транспорта на площади Кирова из-за соревнований спасателей.

С 8.00 1 апреля будет запрешен въезд на площадь с улицы Правды. Ограничение движения будет действовать до 18:00 2 апреля.

«Пешеходную зону организуют для обеспечения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий во время массовых мероприятий», — пояснили в мэрии.