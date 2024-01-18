Изменится схема движения транспорта возле одной из школ Петрозаводска

Об изменении схемы движения транспорта рассказали в Госавтоинспекции города.
Как рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, с 8 февраля в центре города изменится схема движения транспорта.
Будет запрещена стоянка автомобилей на отрезке улицы Анохина. Ограничения будут действовать по нечетной стороне возле школы №10.
Ограничения вводятся для повышения безопасности на дороге.
ГИБДД призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и правилами дорожного движения.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание