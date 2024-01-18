Изменится схема движения транспорта возле одной из школ Петрозаводска

Об изменении схемы движения транспорта рассказали в Госавтоинспекции города.

Как рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, с 8 февраля в центре города изменится схема движения транспорта.

Будет запрещена стоянка автомобилей на отрезке улицы Анохина. Ограничения будут действовать по нечетной стороне возле школы №10.

Ограничения вводятся для повышения безопасности на дороге.



ГИБДД призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и правилами дорожного движения.