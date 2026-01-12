Изморозь, гололёд и до -25°С обещают в Карелии 14 января

В Гидрометцентре республики рассказали о погоде на среду.
Завтра, 14 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в Гидрометцентре Карелии.
— Ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -12, -14°С, днём -10, -12°С. Атмосферное давление будет мало меняться, — рассказали синоптики.
В большинстве районов республики также выпадет снег. На севере местами сохранится изморозь, а на дорогах — снежный накат и гололедица. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Столбики термометров ночью опустятся до -12, -17°С, местами до -20, -25°С, днём ожидается -9, -14°С, по северным районам до -16, -21°С.