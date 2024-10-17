Измученного и уставшего заблудившегося пенсионера полицейские вывели из карельской тайги

Олонецкие полицейские доставили мужчину домой вместе с дарами леса - ведь пенсионер пошел за ягодами.

Осенним вечером в полицию Олонецкого района поступило тревожное сообщение — пенсионерка рассказала, что её муж отправился в одиночку в лес и заблудился. Он смог дозвониться до супруги, приблизительно описал, где находится. Но как вернуться из тайги и болот, не понимал. Эту историю рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Ситуация осложнялась тем, что у заблудившегося пенсионера не было при себе спичек, шел дождь, уже наступили сумерки, а холод и ненастье забирали остатки сил. К тому же у олончанина болела нога. В итоге беспокойство мужчины нарастало.

Сотрудники ППС старший сержант полиции Никита Мануйлов и младший сержант полиции Роман Веселов, а также сотрудник уголовного розыска старший лейтенант полиции Илья Соловьёв незамедлительно отправились к месту предполагаемого поиска. Надеясь на то, что качество мобильной связи не подведёт, полицейские быстро сориентировали потерявшегося мужчину на просеку — там на одинаковом расстоянии стояли пронумерованные столбы. Так, поддерживая связь и говоря, куда двигаться, полицейские нашли пенсионера. Вскоре подоспели и волонтёры поискового отряда, которые обычно приходят на помощь в подобных ситуациях.

Как выяснилось, герой истории пошел собирать ягоды, дары леса полицейские помогли доставить до дом — из-за плохого самочувствия пенсионера пришлось сопроводить.

Олончанин написал письмо в редакцию районной газеты. Там он поблагодарил полицейских и волонтёров, отметив: «Здорово, что в нашем городе есть такие отзывчивые люди!».