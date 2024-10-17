здоровье работа экология
реклама на сайте
Проект школы в «Talojarvi. Город у воды» получил положительное заключение госэкспертизы
17.10.2024 11:20
Приключенческий короткометражный фильм в стиле 20-х годов сняли в Карелии
Сегодня 07:20

Измученного и уставшего заблудившегося пенсионера полицейские вывели из карельской тайги

Новости. Общество
15:20, 18 Октября 2024
фото: © olegback / istockphoto

Новости партнеров

Олонецкие полицейские доставили мужчину домой вместе с дарами леса - ведь пенсионер пошел за ягодами.

Осенним вечером в полицию Олонецкого района поступило тревожное сообщение — пенсионерка рассказала, что её муж отправился в одиночку в лес и заблудился. Он смог дозвониться до супруги, приблизительно описал, где находится. Но как вернуться из тайги и болот, не понимал. Эту историю рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Ситуация осложнялась тем, что у заблудившегося пенсионера не было при себе спичек, шел дождь, уже наступили сумерки, а холод и ненастье забирали остатки сил. К тому же у олончанина болела нога. В итоге беспокойство мужчины нарастало.

Сотрудники ППС старший сержант полиции Никита Мануйлов и младший сержант полиции Роман Веселов, а также сотрудник уголовного розыска старший лейтенант полиции Илья Соловьёв незамедлительно отправились к месту предполагаемого поиска. Надеясь на то, что качество мобильной связи не подведёт, полицейские быстро сориентировали потерявшегося мужчину на просеку — там на одинаковом расстоянии стояли пронумерованные столбы. Так, поддерживая связь и говоря, куда двигаться, полицейские нашли пенсионера. Вскоре подоспели и волонтёры поискового отряда, которые обычно приходят на помощь в подобных ситуациях.

Как выяснилось, герой истории пошел собирать ягоды, дары леса полицейские помогли доставить до дом — из-за плохого самочувствия пенсионера пришлось сопроводить. 

Олончанин написал письмо в редакцию районной газеты. Там он поблагодарил полицейских и волонтёров, отметив: «Здорово, что в нашем городе есть такие отзывчивые люди!».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.10.2024, 11:50
Финляндия и Швеция начали готовить граждан к войне
16.10.2024, 15:00
Ученые предупредили, что пик солнечной активности ожидается впереди
11.10.2024, 10:05
Очень сильная магнитная буря бушует на планете
14.10.2024, 08:50
Спустя годы: в Музее изобразительных искусств Карелии модель встретилась со своим портретом
16.10.2024, 12:10
В Финляндии освободили из-под стражи всех задержанных российских студентов
17.10.2024, 23:30
Суперлуние произойдет сегодня ночью

Чтиво

30.08.2024 14:56
Без политики
Карельский журналист разобрался в нюансах профессии кинопродюсера
Рассказываем, кто дает деньги на российское кино, и чем отличается линейный продюсер от исполнительного и креативного.
Бумага бывает изумрудной: на Кондопожском ЦБК производят обложки для школьных тетрадей
30.08.2024 10:29
Юрий Айвазов: «Профессионализм команды, опытность – наша исключительная ценность»
24.06.2024 10:03
архив чтиво

Медиа

Спустя 80 лет карельские поисковики вернули имена пятерым неизвестным солдатам
04.10.2024 15:30
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.