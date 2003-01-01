Реклама на сайте
«Изнасиловал и искал добычу»: в соцсетях активно распространяются слухи о появлении маньяка в Петрозаводске
Сегодня 15:55 Криминал
В городских чатах тиражируется информация о том, что в лесу возле ТРЦ «Лотос-Plaza» поселился насильник, охотящийся на девочек-подростков.

фото: © iStock

В эти выходные в социальных сетях начали активно распространяться слухи о том, что в лесополосе возле ТРЦ «Лотос-Plaza» в Петрозаводске поселился маньяк. Об этом сообщили читатели «Столицы на Онего» со ссылкой на знакомых, якобы ставших очевидцами действий преступника.

— 8 октября он изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, на следующий день — ещё двух девочек. Сегодня нашли его нору ростом с человека, вокруг было много сигарет, он курил и искал добычу, но его не поймали. Маньяк был в чёрной балаклаве, у него голубые глаза, — написали нам.

В МВД и Следственном комитете «Столице на Онего» не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

— Мы не комментируем данную ситуацию, — пояснили в ведомствах.

Между тем телеграм-канал «Долго будет Карелия сниться» пишет, что сведения об изнасилованиях — не более, чем фейк. Однако неустановленный перверт действительно орудует на указанной территории.

— Инцидента было два. Первый произошел 5 октября в лесополосе у ТРЦ «Лотос-Plaza». Там было нападение на 13-летнюю девочку, которой удалось убежать от злодея. Сейчас нападавшего ищут. Вторая история случилась утром 10 октября, опять же в лесополосе у торгового центра на Лесном, 47. Тогда эксгибиционист показал свой половой орган совершеннолетней прохожей. Любителя непристойностей тоже ищут, — рассказали там.

В настоящее время правоохранители работают над поимкой преступника.

Ранее мы писали, что возле общежития на улице Повенецкой, 2 в Петрозаводске был замечен эксгибиционист. По сообщениям очевидцев, мужчина «стоял без штанов, нарываясь на взгляды».

Николай Филатов
доктор географических наук
Не все озера реагируют на потепление климата одинаково
О том, почему резко обмелели карельские озера и реки

