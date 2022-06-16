Изобретатель чудо-автомобиля в Петрозаводске получил штраф ГИБДД за незаконный креатив

В Петрозаводске оштрафован местный кулибин, который катал пассажира на крыше модернизированной малолитражки, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» в День России, 12 июня, было опубликовано фото, как модернизированный автомобиль «Ока» катается по городу, а на крыше малолитражки сидят водитель и пассажир.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска, в свою очередь, провели проверку по факту публикации в паблике о нарушении ПДД водителем и установили владельца автомобиля «ВАЗ -111130-22».

«В отношении нарушителя, который внес изменения в конструкцию транспортного средства без разрешения ГИБДД, было вынесено постановление об административном правонарушении. Также 34-летнему петрозаводчанину предстоит заплатить штраф за перевозку пассажиров вне кабины транспортного средства», сообщили в Госавтоинспекции города.

Кроме того, собственника обязали устранить изменения, незаконно внесенные в конструкцию автомобиля.