«Изобретатель плаща-невидимки»: в Минприроды рассказали о редкой для Карелии сове

В Минприроды Карелии продолжают рассказывать о редких в нашей республике животных и птиц.

В паблике Минприроды Карелии вновь появилась информация о редких для нашей республики животных и птиц. В этот раз в министерстве рассказали о белой полярной сове, одной из крупнейших сов в мире.



«Каждый хоть раз задумывался о том, как же здорово было бы иметь плащ, который сделает нас невидимыми для окружающих. Если вы думаете, что такая вещь – это фантастика, то вы ошибаетесь! Белая (полярная) сова – пернатый изобретатель плаща-невидимки», - говорится в сообщении паблика.



Для того чтобы оставаться незамеченной среди бескрайних снегов, она «надевает» свое белое оперение.



«Под ним прячется все то, что может ее выдать: уши полностью скрыты, а клюв и лапы слегка прикрыты перышками, но это делает их менее заметными. Кстати, голова совы поворачивается на 270 градусов. Можно вообще, не двигая телом, видеть все вокруг», - сказано в сообщении министерства.



Напомним, ранее в Минприроды рассказали о самой редкой синице в Карелии.