Изобретена технология производства мяса из "зеленого аммиака"

Шницель "из воздуха" создали ученые финского технологического стартапа Solar Foods.
Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на Reuters и телеканал NTD.
Главным ингредиентом мяса стала желтая мука, содержащая 65% белка Solein, который разработали специалисты.
Мука была произведена в специальном биореакторе, в котором происходит измельчение жидких микроорганизмов: в ферментер добавляют смесь из водорода и углекислого газа, после чего выделяются питательные вещества, которые просушивают и превращают в муку.
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