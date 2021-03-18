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Изобретена технология производства мяса из "зеленого аммиака"

Новости. Общество
09:07, 19 Марта 2021
фото: NTDRussian
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Шницель "из воздуха" создали ученые финского технологического стартапа Solar Foods.

Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на Reuters и телеканал NTD.

Главным ингредиентом мяса стала желтая мука, содержащая 65% белка Solein, который разработали специалисты.

Мука была произведена в специальном биореакторе, в котором происходит измельчение жидких микроорганизмов: в ферментер добавляют смесь из водорода и углекислого газа, после чего выделяются питательные вещества, которые просушивают и превращают в муку.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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