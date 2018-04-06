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Новости. Общество
22:00, 06 Апреля 2018

Изобретено устройство, читающее мысли

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Специалисты Массачусетского технологического института представили прототип устройства AlterEgo, умеющего читать мысли.

Принцип работы устройства основан на костной проводимости сигналов мозга, сообщает "Лайф" со ссылкой на CNet.

Для использования AlterEgo нужно надеть девайс на голову, закрепив за ухом и на подбородке. Датчики буду собирать информацию, поступающую от головного мозга, обрабатывать и выполнять команды. Например, если подумать "Который час?", то устройство сообщит точное время. AlterEgo умеет выполнять и другие базовые команды — буквально понимать мысли, преобразовывать в запрос и реагировать.

По словам инженеров, точность транскрипции мыслей составляет около 92%. Аспирант МТИ Арнав Капур, руководящий разработкой девайса, назвал его устройством, "расширяющим человеческий интеллект" и будущей альтернативой смартфонов и прочих умных гаджетов.

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