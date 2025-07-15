Изрезала лицо и выпрыгнула в окно: в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении женщины, изувечившей соседку

Подозреваемая пыталась скрыться с места преступления, однако была задержана правоохранителями.

В отношении петербурженки, изрезавшей лицо пожилой соседки, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в Следственном комитете северной столицы.

— Ночью с 29 на 30 июля женщина, находясь в квартире дома на улице 5-й Советской со своей соседкой, на фоне неприязненных отношений нанесла последней множественные удары ножом в область лица и ног. Потерпевшая госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь, — рассказали в ведомстве.

Расправившись с пенсионеркой, горожанка решила скрыться с места преступления и выпрыгнула в окно, однако вместо желанной свободы её ожидала встреча с сотрудниками правоохранительных органов и принудительный трансфер в медицинское учреждение, где она находится и поныне.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который задушил и зарезал свою 75-летнюю бабушку.