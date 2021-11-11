Изучением яркой вспышки над Петрозаводском занялся астрономический клуб ПетрГУ (ВИДЕО)

Астрономический клуб ПетрГУ «Астерион» обратился к жителям Карелии с просьбой прислать фото и видео яркой вспышки, которую видели жители сразу нескольких районов республики.

Об этом клуб написал на своей странице Вконтакте.

По его сведениям, необычная вспышка произошла 11 ноября примерно в 17:39.

«Яркая вспышка в небе, видели на большой территории: Петрозаводск, Кондопога, районы… Важно собрать записи с видеокамер, чтобы понять, что это было. Пишите, присылайте ссылки», — говорится в сообщении клуба.

Он разместил видеозапись, сделанную камерой уличного видеонаблюдения на набережной Онежского озера в Петрозаводске. На ней видно, что вспышка осветила всю Петрозаводскую губу до Соломенного и Бараньего Берега.