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Изучением яркой вспышки над Петрозаводском занялся астрономический клуб ПетрГУ (ВИДЕО)

Новости. Общество
23:10, 11 Ноября 2021
фото: Астрономический клуб «Астерион» Вконтакте

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Астрономический клуб ПетрГУ «Астерион» обратился к жителям Карелии с просьбой прислать фото и видео яркой вспышки, которую видели жители сразу нескольких районов республики.

Об этом клуб написал на своей странице Вконтакте.

По его сведениям, необычная вспышка произошла 11 ноября примерно в 17:39.

«Яркая вспышка в небе, видели на большой территории: Петрозаводск, Кондопога, районы… Важно собрать записи с видеокамер, чтобы понять, что это было. Пишите, присылайте ссылки», — говорится в сообщении клуба.

Он разместил видеозапись, сделанную камерой уличного видеонаблюдения на набережной Онежского озера в Петрозаводске. На ней видно, что вспышка осветила всю Петрозаводскую губу до Соломенного и Бараньего Берега.

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Комментарии

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